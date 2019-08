Haridusfoorumil Rakvere ametikoolis antakse uuele õppeaastale avalöök

Tegemist on haridusinimeste ühisseminariga, kus kuulatakse ettekandeid ja arutatakse paljudel haridusteemadel.

Hariduse päevale on kutsutud Lääne-Viru maakonna üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajad, koolijuhid, õppejõud, koolieelsete lasteasutuste juhid ja kõik teised, kes tunnevad huvi haridusvaldkonna vastu ning on sellega seotud. Keskmiselt on igal aastal sellest üritusest osa võtnud ligemale 300 inimest.