Pikanäpumehed said korraliku noosi

16. augustil teatati, et Rakveres F. R. Kreutzwaldi tänaval on varastatud sõiduauto Mitsubishi. Sõiduki võtmed olid süütelukus. Kahju on 700 eurot.

Ööl vastu 16. augustit varastati Kadrina vallas Kadapiku külas traktori küljest GPS-seadme antenn. Kahju on 5300 eurot.

Samal päeval teatati, et Kadrina vallas Hulja alevikus on tungitud kinnisele territooriumile ning traktorite küljest varastati kuus GPS-antenni ja neli GPS-monitori. Esialgne kahjusumma on 48 000 eurot.