Linastuvad filmid Arvo Pärdist

Filmipäevad avab hollandlase Paul Hegemani tänavu valminud dokumentaalfilm “Pärdi puudutus” (“That Pärt Feeling – The Universe of Arvo Pärt”). Filmi keskmes on koostöö Amsterdami tšellooktetiga, kes 2008. aasta oktoobris oli teose “O-Antiphonen” esiettekandja ning kellele see teos on ka pühendatud. Filmis kõlab ohtralt Arvo Pärdi loomingut.