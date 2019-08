Kurjategijate mõttetegevus kinnipidamisel hangub

Ühte kahest kurjategijast mängis politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa. “Kõik käis nii kiiresti,” meenutas mees. Eesmaa sõnul nägi ta esmalt endale suunatud automaaditoru, seejärel kuulis pauku. “Rohkem ei mäleta,” jätkas Eesmaa, kelle hinnangul on kiirreageerijate taktikaline tegevus ilmselt niisugune, et halvab kinnipeetava mõtlemise. “Mina ei suutnud enam midagi mõelda,” sõnas ta. Hiljem aktsiooni Virumaa Teataja tehtud videost vaadates paistis Eesmaa sõnul kõik palju aeglasem kui autos istujale oli tundunud.

Enne demonstratsioonesinemist küsis Eesmaa kiirreageerijate käest, kas ta saab tegevuse käigus palju haiget. Soovitati täpselt täita kõiki antud käsklusi – siis ei pidavat väga valus olema. Eesmaa väike tütar hakkas seepeale pisut muretsema, sest ei tahtnud, et issi haiget saaks. Politseimuuseumi direktor tunnistas, et käte raudu panemine oli pisut valus. Rüseluse käigus sai Eesmaa põlvele väikesed haavad. Need võisid tekkida klaasikildudest, sest kiirreageerijad lõid harpuuni meenutava esemega esmalt autoaknad puruks.