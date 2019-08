Otsa tegid lahti kõige väiksemad punujad

Väike segadus tekkis siis, kui starti paluti kuue-seitsmeaastased tüdrukud ja poisid. Kuigi kõikjal kuulutasid plakatid, et nende distants on 200-meetrine ehk pool staadioniringi, kupatati võimas mass silkamisvalmis lapsi stardijoonelt peagi minema ja suunati nad teisele poole staadionit, sest selgus, et nemadki jooksevad täie ringi ehk 400 meetrit, ja nii lippasid kuue-seitsmesed välejalad uude kohta, et end teist korda joone taha seada.