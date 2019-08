Üheksast üheksa: ööjooks nakatas Maie Alaotsa ilusa haigusega

Lasteaednik Maie Alaots osales üheksa aastat tagasi liikumissarjas “Terve Rakvere liigub”, ööjooksust kuuldes mõtles ta kohe, et paneb ennast 21 kilomeetrile kirja. “Hakkasime Liina Tinnuriga koos trenni tegema. Mõtlesime, et kuidas me ei suuda, ikka suudame. Mis siis, et me seal liikumissarjas olime lõpus,” meenutas Maie Alaots.