Vabamu avab ajakoridoris elamusnäituse „Balti kett 30. Üks ajalugu, kaks miljonit lugu“

Näitus "Balti kett 30. Üks ajalugu, kaks miljonit lugu" on liigutav elamusnäitus 600 kilomeetrisest katkematust inimketist, mis kulges 23. augustil 1989 läbi Eesti, Läti, Leedu. Näitus räägib kolmekümne aasta tagusest ajaloolisest päevast ja meenutab kaheksakümne aasta eest Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel sõlmitud salajast Molotovi-Ribbentropi pakti. Seejuures on näitus pühendatud kõikidele inimestele, kes sellel päeval Balti ketis osalesid või sündmusele eemalt kaasa elasid. Näitusel ongi fookuses just tavaliste inimeste ja nende Balti ketis osalemise lood, andes sündmusele ja viisile, kuidas seda meenutame, tavapärasest teistsuguse tähendusvarjundi.

"Balti keti näitus tuletab meelde ühtsustunnet mitte ainult eestlaste vaid kõigi kolme Balti riigi rahvaste vahel. See on hetk ajaloost, kus meil on väga palju õppida - üheskoos tegutsemist, kokkuhoidmise tahet ning tulevikulootust," rääkis okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juht Keiu Telve. "Näituse ettevalmistamine on näidanud, et ka toona olid inimestel erinevad tulevikunägemused ja maailmavaated, aga nendest olulisem oli ühine väärtussüsteem ning usk iseseisvusesse. Lennart Meri on öelnud, et oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. See peaks olema ka täna samamoodi kui 30 aastat tagasi," lisas Telve.