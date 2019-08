Ida-Viru keskhaigla saab 16 miljoniga uue korpuse ja tervisekeskuse

"Tegemist märkimisväärse sammuga Ida-Viru Keskhaigla väljaehitamisel, millega alustati sajandi alguses" ütles haigla juhatuse esimees Tarmo Bakler. Ta lisas, et selleks, et patsiendid saaksid põhilisi tervishoiuteenuseid ühest kohast, on haiglakompleksile lisandumas ka Ahtme esmatasandi tervisekeskus.