Juhtkiri: vabadus peaks ulatuma kõikjale

Vabadus on hõlmamatult suur sõna. See tähistab sõltumatust, võimalusi ja voli. Inimesele on see vajalik kui hapnik. Vabaduse teine pool on vastutus. Kuid vastutuse pool kipub Eesti riigis kiduma. Piltlikult öeldes: kui põllu üks pool on kahjuritest vallutatud, kui kaua on võimalik hoida kaitstuna teist?