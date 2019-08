Kiri: hoidke koolipidude tüdrukuid

Kogu elu me ootame midagi. Saaks suureks, saaks kool läbi. Leiaks hea elukaaslase, sünniksid lapsed. Et elu kingiks veel aastaid ja saaks ära näha lastelaste tähtsamad elusündmused. Kui pikk elu mulle midagi õpetanud on, siis seda, et mulle meeldib elada. Kui antaks valida, kas olla vana või surnud, valiksin esimese variandi.