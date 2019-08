Koduomanikud saavad ise palju ära teha selleks, et pikne kodus elektroonikaseadmetele liiga ei teeks. Kuidas peaks käituma, et telerid ja muud seadmed kodus tervena püsiks?

Enne äikest

Tõmba elektroonikaseadmete juhtmed seinast välja. See on esimene ja lihtsaim abinõu, mida kasutusele võtta saab. Kui ilmateade lubab tormist ilma ja pikset, tasub kodused elektroonikaseadmed kodust ära minnes vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemaldada seinakontaktist digiboks, internetikaabel ja ruuter ning võimalikud antennijuhtmed. Vaata ka üle, et ükski nutitelefoni laadija juhe pärast laadimist asjata seina ei jääks.

Äikese ajal

Pärast äikest

Äikese möödudes on taas turvaline seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Pea meeles, et mõni seade võib vajada taaskäivitust või võtab ühendamine tavapärasest veidi kauem aega. Varu kannatust! Kui omal käel see siiski ei õnnestu, võta ühendust teenusepakkujaga, kes elektroonikaseadmete töökorda seadmisel abiks on.