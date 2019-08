Andres Jaadla pürgis Jõhvi vallavanemaks

Jõhvi vallavanema ametist riigikogusse siirdunud Martin Repinski ärgitas opositsiooni umbusaldama oma erakonnakaaslase Max Kauri juhitavat vallavalitsust, vallavolikogu esimeest Eduard Easti ja aseesimeest Jelena Bezvoditskajat, kirjutas ajaleht Põhjarannik.

Uueks vallavanemaks pakuti Rakvere endist linnapead, Rakvere linnavolikogu liiget, kevadel keskerakonnaga liitunud Andres Jaadlat.

Andres Jaadla rääkis, et temaga võttis suve keskel ühendust Martin Repinski, kes ütles, et Jõhvis on tekkimas uus valitsuskoalitsioon ja nad vaatavad ringi, et leida väärikas vallavanem. "Ta küsis, kas mul oleks huvi, mina ütlesin, et Jõhvi on põnev linn. Kui Rakvere on muutumas selliseks saunafestivalide ja ööjooksulinnaks, siis Jõhvil on Virumaa administratiivkeskusena tugev potentsiaal," sõnas Jaadla.

Seejärel saadi juba kokku moodustatava koalitsiooni inimestega ja arutati Jõhvi valla tulevikuga seonduvaid küsimusi. "Ütlesin, et ärme rutta asjadest ette, eelkõige on otsustajaks volikogu. Umbusaldus on siis läbi läinud, kui käed on tõusnud," märkis Jaadla.

Tänase volikogu istungi eel aga tegi Martin Repinski otsustaval hetkel kannapöörde ja tõmbus ootamatult umbusaldamisest tagasi. Avaldus ei läinudki läbi: umbusaldamise poolt oli kaheksa ja vastu tosin vallavolinikku.