Juuksuriõpilane Agris tahaks staarjuuksur Pedajalt tunde võtta

Ammu, väga ammu teadis Agris Tamjärv, et temast saab juuksur. Kuid juhtus nii, et põhikooli lõpus ei leidnud ta kooli, kus seda ametit õpetatakse. “Õppisin metsandust,” rääkis Agris Tamjärv. Siinkohal tasub märkida, et puude kärpimisel ja juuste lõikamisel pole palju ühist. “Põhimõtteliselt mitte,” sõnas noormees muiates.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse teise kursuse tudeng nentis, et esimene aasta on andnud talle teadmise: valik on olnud absoluutselt õige. “Eriala väga meeldib ja lisaks saab inimesi ilusamaks teha,” lausus Tamjärv. Esimese aasta jooksul on ta juba õppinud usinalt. “Põhirõhk on olnud kääri- ja kammitehnikal.” Neid peab ta väga keerulisteks, põhjus on loomulikult selles, et kammi ja kääre tuleb korraga käes hoida. “Käed on justkui täis. See tuleb ära õppida,” märkis juuksuriõpilane.