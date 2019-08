Kundasse rajatakse uudne pump track’i trikirada

Kui 2012. aastal valmis Kunda linna aktiivsete noorte ja nende loodud mittetulundusühingu Kunda Crew eestvedamisel kõigiti tänapäevane skatepark, osutus see kohalike ekstreemspordihuviliste seas märkimisväärselt populaarseks. Kasutust leidis see lausa sedavõrd palju, et nüüdseks võib rulapargil näha päris suuri kulumise märke, mistõttu on trikiratturid ligikaudu viie aasta taguse ajaga võrreldes taas kehvemas seisus.