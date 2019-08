Lapsi tahetakse liikuma saada

“Eelkõige on see mõeldud oma valla haridusasutuste inimestele, aga kohti on ka kaugemalt tulijatele,” märkis Jaanimets.

“Teemaks on tervis ja liikumine, kuna see pakkus huvi ja kõnetas, kuna on üks probleemkoht koolis. Noored on väga palju aega nutiseadmetes ning püüame mõelda, kuidas võimaldada neile ka koolipäeva sees rohkem liikumist,” rääkis Monica Jaanimets.