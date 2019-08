Matk viib Struve geodeetilise kaare punktide juurde

Matka korraldaja Liivika Harjo sõnul on üheksandat korda toimuva ürituse eesmärk tutvustada matkal osalejatele Struve kaare mõõtmise lugu ning näidata, et esmapilgul raske ja teaduslikuna näiva teema taga on tegelikult lihtne ja mõtlemapanev lugu sellest, kuidas tänapäeval ühe kliki kaugusel olevate teadmisteni on sadu aastaid tagasi jõutud tohutu töö ja vaevaga.