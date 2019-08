Maakonna jahimehed tohivad küttida veel ühe karu

Suurkiskjate kavas on eesmärgiks seatud vähemalt 60 sama aasta poegadega karupesakonna olemasolu ning praegune pesakondade arvukus on varasemate aastatega võrreldes suurim. Lisaks on viimased viis aastat silma paistnud pesakondade suuruse poolest: tavapärase kahe poja asemel on seal üha enam kolm või neli, väga harva ka viis poega.

Karude küttimismahu määramisel on arvestatud, et tegemist on Euroopa kaitsealuse liigiga ja Eesti on saanud tema küttimiseks erisuse. Küttimine on lubatud ainult kiskjakahjustuste ennetamise ja vältimise eesmärgil. Poegadega emakaru küttimine on keelatud. Karujahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. augustist 31. oktoobrini.