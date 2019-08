Nädala kaja: rahu ja vabaduse testnädal

Juba eelmisel nädalal kogusid meedias tuure sise-, rahandus-, peaministri ja politseijuhi kohta käivad valitsuse rindelt laekunud sõnumid (praeguseks on ametlikult töörahu sõlmitud), presidendi ja opositsiooni seisukohavõtud EKRE ja peaministri aadressil, õhus olevad umbusaldamised. Lisaks Tallinna tehnikaülikooli petuskeemid eurorahadega, avalikkusele valetamine ja Aseris peetud kohalike meeleavaldus kristliku konverentsi ajal. Segadust tundub iga asja ümber palju, nii et lõpuks ei suuda fakte tuvastada ega mõista, kes ja kas peaks astuma edasi või tagasi, kes kelle ees ja mille pärast vabandab või ei vabanda, kes keda süüdistab või midagi nõuab.

Õhtul enne 20. augustit selgitasin pojale, et järgmine päev on taasiseseisvumispäev – hommikul heiskame koos sinimustvalge lipu ning lasteaeda ja tööle pole vaja minna, on pidupäev. “Mida tähendab taasiseseisvumispäev?” päris laps. Kuidas seda kuuesele selgitada? Olime talvel vaadanud filmi “Seltsimees laps” ja poeg elas väga kaasa pea omaealisele tüdrukule ning sai selgituste abil aimu meie riigi vabaduse kaotamise loost.

Vabas Eestis on sirgunud terve põlvkond, kellele see on olnud loomulik keskkond. Selle liikmed pole pidanud maitsma okupatsiooni kibedaid vilju, aga pole kogenud ka lootusrikkaid vabaduse tuuli, tundnud, mida tähendab seista koos tuhandetega käsikäes inimketis. See võib jääda järgmistele põlvedele vaid peatükkideks ajalooõpikus. Aga ajalugu võib saada isiklikumaks, kui emad-isad, vanaemad-vanaisad räägivad oma lood. Ja et vabadust hoida, tuleb igaühel see enda jaoks mõtestada. Nii tekivad uued lood, traditsioonid nagu taasiseseisvumispäeval Uhtnas, kus tuldi kokku vaba rahva tantsuks.