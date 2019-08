Enne kui saabuvad külastajad, hõõrub kõrtsmik Simmu (Andrus Vaarik) hoolikalt pokaali läikima ja tunneb südamliku inimesena kaasa, et selle saatuseks on täna katki minna.

Ta teab. Asju, mis olid, mis on ja mis tulevad. Vist. Selle mehe puhul pole miski viimseni kindel peale talupojatarkuse varasalve ammendamatuse, ülima otsekohesuse ja saatanlikult terava huumorimeele. Ning selle, et ta on justkui kogu aeg õnnelik.