Kartulivõtt päästis lapsed koolipingist

Praegu 66-aastane Simuna mees Kalle Rand on käinud kartulipõllul nii lapse, tudengi kui ka agronoomina. “Tegelikult käisid põllul juba meie vanemad esimese Eesti ajal,” sõnas Rand ja lisas, et tol ajal hakkaski kool pihta alles siis, kui taludes sügisesed põllutööd tehtud olid. Enda põhikooliajast mäletab ta samuti, et kohe septembri alguses koolipingi nühkimiseks ei läinud, vaid lapsed pandi veoautokasti ja sõiduk võttis suuna kartulipõllule.