Pingid ja prügikastid peaksid käima käsikäes

Arvatavasti on paljudele tuttav järgmine olukord: lähed poodi, näed tohutuid sooduspakkumisi, jõuad kassasse ja avastad, et oled toidukorvi enesele ootamatult pilgeni täis ladunud. Poest lahkudes on mõlemas käes suur toidukott. Hakkad kodu poole minema, kui järsku kuuled, et telefon heliseb. Mis siis nüüd teha? Läheduses ühtegi pinki pole. Ei jää muud üle kui panna toidukotid keset tänavat maha.