Kui aastaid on enim soovitud õppida IT-süsteemide spetsialistiks, siis sel korral oli ala noortel valikus alles kolmas. Kõige rohkem anti avaldusi hoopiski ehitusega seotud erialadele. Rakvere ametikooli õppedirektor Raili Sirgmets ütles, et see pole tavapärane. “Ehitus oli kaua aega madalseisus, aga nüüd on seal märksa rohkem õppijaid kui kahel-kolmel eelneval aastal,” lausus Sirgmets.