Kolme noormehe idee tulemusel läheb Rakveres käima Sumedate Suveõhtute filmifestival, et tuua linnakärast eemal vabas õhus vaatajateni uuemat ja vanemat filmiloomingut. Avahooaja fookuses on peaasjalikult kodumaine looming: publikuni jõuab nii romantikat, nostalgiat, mõnusat huumorit kui ka karmi realismi.

Üks festivali eestvedajaist Karl Andreas Sprenk ütles, et kino näitamine ja veel eriti vabas õhus on paras ettevõtmine. “Ent loodetavasti leidub huvilisi, kellele see korda läheb,” sõnas Sprenk.