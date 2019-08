Rüüt kompab muusikat kodukohvikus

Ansambel Rüüt koosneb neljast liikmest ja nüüdseks on ühiselt tegutsetud viis aastat. Selle aja jooksul on ansambli liikmed üha enam kokku kasvanud ja neljast eri maailmaga muusikust on saanud laia­spektriline tervik. Rüüdi muusikas on iga liikme maailmast pärit värve, mille sideaineks on ühine suhtumine pärimusmuusikasse. Koos lõhutakse piire ning otsitakse pidevalt värskeid kõlavärve ja seadelisi lahendusi.