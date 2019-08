Tšehhi tunnustatud komöödiat näeb priilt

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte rääkis, et Tšehhi filmiõhtu kasvas välja paar kuud tagasi Tšehhi suursaadiku Gabriela Tománková visiidist Rakvere linnapea Marko Tormi juurde ja kindlasti ei jää see ainukeseks ürituseks, mida kultuurikeskus saatkonnaga koostöös lähiajal ette võtab.

“Oodata on veel nii mõndagi põnevat. Alustame aga kerge komöödiaga ning filmisõpradele on oodata saatkonna poolt ka veidi külakosti,” ütles Eve Alte.

Filmi “Marjad” on peetud Tšehhi viimase aja üheks parimaks komöödiaks ja see võitis Tiburoni rahvusvahelisel filmifestivalil San Franciscos parima komöödia auhinna Golden Reel. Film on ingliskeelsete subtiitritega. Sissepääs on tasuta.