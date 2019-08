Tuntud oravate firma tahab Kunda hooldekodu üle võtta

Kunda hooldekodu on ööpäevast üldhooldusteenust pakkuv hooldeasutus, mille pidaja on Viru-Nigula sotsiaalhoolekande keskuse kaudu kohalik omavalitsus. Nii ei pruugi see aga jääda kauaks, sest hooldekoduteenuse pakkumine on vallale finantsiliselt kahjulik. Kuigi alates eelmise aasta jaanuarist on hooldekodus kuutasu tõstetud 530 eurolt 650 eurole, peab omavalitsus asutuse toimimiseks märkimisväärselt peale maksma.