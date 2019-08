Ratast soovitakse umbusaldada järgmisel reedel

“Koostasime peaministrile umbusalduse avaldamiseks teksti, mille poolt on lubanud hääletada kõik reformierakonna ja sotsiaaldemokraatliku erakonna saadikud ning Raimond Kaljulaid,” sõnas reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas.

“Jüri Ratas ei ole suutnud moodustada valitsust, mis töötaks Eesti edasiviimise nimel. Selle asemel on Eestil valitsus, mis alates ametisse astumisest on rünnanud erinevaid ühiskonnagruppe ja lõhkunud ühiskonna sidusust. Meil on valitsus, mis kahjustab Eesti rahvusvahelist mainet ja mille ebakompetentsed ministrid ületavad oma võimupiire ega pea õigusriiki mitte millekski,” seisab avalduses.