Miks kannatab Rakvere, nagu ka teised Eesti väikelinnad, aasta-aastalt elanike vähenemise all ja milline on elu siin noore inimese silmade läbi? Millised võimalused siin noortel on? Kas kavatsen siia pikemalt jääda ja karjääri luua? Need on küsimused, millele vastuseid otsin.