Rakveres kuulutatakse välja aasta parim metsamajandaja

Metsamajandaja valimisel saab lisaks arvulistele näitajatele otsustavaks ka metsamajandaja valmidus suhelda kogukonnaga ja olla aktiivne ühiskonnaliige.

Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv rääkis, et 26. korda toimuval metsamajandaja konkursil osaleb sel aastal rekordarv kandidaate. "Parima metsamajandaja tiitlile kandideerivad 13 metsaomanikku, kes esindavad väga head läbilõiget meie erametsade ja nende omanike mitmekesisusest. Praegu, kui metsanduse ümber on igapäevaselt palju arutelusid ja erinevaid arvamisi, on kõigile vaja selliseid häid näiteid metsaomanikest, kes oma metsi jätkusuutlikult ja metsanduse häid tavasid järgides majandavad," ütles Talijärv.

Hindamiskomisjon on tutvunud kõigi kandidaatide metsade, metsanduslike vaadete ja põhimõtetega.

Komisjoni liige Tiit Kosenkranius lausus, et hindamisel võeti aluseks numbrilisi näitajaid nagu raieküpse metsa või noorendike osakaal, aga ka seda, milline on metsamajandaja ise. "Hindamisel pidasime silmas, et tänapäeva erametsaomanik on aktiivne ühiskonnaliige ja seetõttu arvestasime metsamajandamise kvaliteedi hindamise kõrval näiteks ka seda, milline on metsaomaniku suhtlus naabrite ja kogukonnaga."

Selle aasta konkursi taseme kohta sõnas Kosenkranius, et eramets on väga heades kätes. "Võrreldes mullusega kujunesid sel aastal selgemalt välja sarnaste joontega metsamajandajad – majanduslikult aktiivsemad, kes tegelesid ka küpse metsa raiumisega, ja tagasihoidlikumad, kes tegelesid pigem korrastamise ja olemasoleva metsa säilitamisega. Üldjoontes võib aga öelda, et eramets on väga heades kätes ja seda uuendatakse innukalt," ütles Kosenkranius.