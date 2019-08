Rakveres pärjati aasta parim metsamajandaja  

Võitja Ardi Allikmetsal on 84,9 hektarit metsamaad Saue vallas, mille hulka kuulub suures osas endiste talude metsistunud heina- ja karjamaid, mis nõukogude ajal olid kolhoosi käes. "Praeguste tööde üks sihte on järeltulijaile jätta paremad metsad," sõnas Allikmets.

Metsamajandamisega on Allikmets tegelenud juba aastaid, olles Vardi metsaühistu liige. Oma töös järgib ta peale metsaseaduse ka vana talupojatarkust ja häid tavasid. Suure koduloohuvi tõttu on ta spetsiaalselt käinud ka kohapärimuse kursusel, tutvudes nii lähemalt ka metsamaa ajalooga.

"Metsamajandajate konkurss näitab igal aastal, kui eriilmelised on Eesti erametsaomanikud. Ka tänavu oli iga kandidaat ja tema mets oma nägu, kuid ühiseks jooneks kõigi osalejate seas oli oma metsa hoidmine ja selle jätkusuutlik majandamine,” ütles Eelmaa. Ta lisas, et konkursi korraldamise traditsioon jätkub ka edaspidi. "Tuliseks kippuvates metsandusaruteludes on see heaks meeldetuletuseks, keda erinevad otsused ja piirangud tegelikult mõjutavad,” lausus Eelmaa.