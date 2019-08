Galerii: Roheline kuld meelitas Rakvere Kirikuparki

Vanaema Õiel oli tore päev, lapselaps Kert meisterdas talle pesakasti. Teismeline koos oma vanema vennaga puhkavad Rakveres vanaema juures ja Õie arvas, et noormehi võiks kogu pere metsapäev köita. "Tahtsin, et nad näeksid metsatehnikat," lausus Õie.

43 ha metsaomanik Tõnu rääkis, et hommikul vara käis ta oma metsast läbi ja nüüd otsustas ta metsapäevale tulla hinge tõmbama. Seitse päeva nädalas metsa eest hoolitsev pensionär ütles, et loodab kuulda metsaga seotud seaduste ja toetuste muudatustest. "See on ka kohtumiste päev," märkis mees.