Eesti parimad raiesportlased on selgunud  

Raievõistluste xCUT CUP 2019 viimasele etapile olid end registreerinud kõik varasemad tiitlivõitjad, mis tähendas, et oodata oli tihedat konkurentsi.

Eile alustati Salla kuursaali platsil langetamisega. Perämäki tegi alustuseks kohe tugeva tulemuse, saades langetamises 659 punkti. Koort oli pärast langetamist parima eestlasena teine, tema punktsiskoor oli 658.

Tänast võistluspäeva alustas Koort kohe alavõiduga saeketi vahetuses saades 136 punkti. Kombineeritud järkamises kogus värske meister 182, täpsussaagimises 238 ja laasimises 432 punkti. Võistluste kogusummaks andis see 1646 punkti ja Eesti meistritiitli. Üldarvestuses oli kolmas Anto Laas (1637 punkti).

Helvis Koort ütles, et emotsioonid on laes. "Esimene ala, langetamine, andis mulle hea tulemuse. Teine ala, ketivahetus, tuli ajaga 9.48. See on täiesti maailmaklass ja selle pealt oli hea edasi minna. Läksin teisi alasid tegema rahulikult," sõnas Koort.

Viimase ala kohta märkis ta, et esimena rajale minna talle ei meeldi. “Õnneks oli soomlane ees ja ma sain minna oma tulemust tegema," lausus Koort. Ta lisas, et ausalt öeldes, poleks tal olnud selle vastu midagi, kui võidumees oleks olnud keegi teine.

Koort uskus, et järgmisel aastal ootab teda ees maailmameistrivõistlused, kus ta suudab endale koha tagada ka Eesti võistkonnas. “Senised tulemused on näidanud, et see koht tuleb," lausus Koort.

Raievõistluse juunioride arvestuses tuli 1559 punktiga võitjaks Ralf Elfenbein. Teine oli Kaspar Semm (1553 punkti) ja kolmas Peeter Mitt (1549 punkti).