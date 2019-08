1. septembrist: Mõdriku kool muutub Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudiks

Selle aasta algusest otsustati haridus- ja teadusministeeriumis, et kaks kõrgkooli peaksid leivad ühte kappi panema. Ministeerium soovis selle sammuga just Lääne-Viru rakenduskõrgkooli tuua enam tehnoloogia- ja tootmisalasid.

Tallinna tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend ütles, et ühinemise päevast loetakse kõik õpilased TTK üliõpilasteks. Õppejõudude ja töötajate kohta nentis ta, et nende töölepingud on üle toodud ja enamik personali jätkab tööd TTK-s. “Praegu käib veel kiire tegevus eri infosüsteemide liidestamisega ja häälestamisega,” märkis Lend.

Ta nentis, et hea meel on tõdeda, et ümberkorraldusega kaasnev mõningane teadmatus on kooli vastuvõttu pigem positiivselt mõjutanud. “Kavandatud vastuvõtt viiele õppekavale oli edukas, kavandatud 270 õppekohta said täidetud ja kõik soovijad paraku ei pääsenud seekord vastuvõetute nimekirja.”

Edasiste plaanide kohta ütles rektor, et esmajärjekorras tuleb lõimimine viia lõpuni ja seejärel tegeleda arenguküsimustega, näiteks uute õppekavadega. “Soovime nõu pidada kohaliku ettevõtluskeskkonna ja kogukonna kaasamõtlejatega,” lausus Lend.

Lääne-Viru rakenduskõrgkooli rektor Helle Noorväli ütles, et 1. septembrist on teistmoodi see, et on teine kool. “Reeglid on teised. Loodan, et ka väljakutsed ja võimalused on suuremad,” lausus Noorväli.

Tallinna tehnikakõrgkoolis õpib praegu üle 2000 õppuri. Koolis valmistatakse ette töötajaid, keda praegune tööturg otsib taga tikutulega - insener-tehnilise rakenduskõrgharidusega tublid lõpetajad on tõstnud kooli mainet.