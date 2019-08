Galerii: Sumedate Suveõhtute filmifestival püüab vaikselt hoo sisse saada  

Üks festivali eestvedajaist Karl Andreas Sprenk rääkis, et erilistest läbilöögist kahjuks raporteerida ei saa. "Saime esimese seansiga mäele. Kas asukoha kaugusest või mõnest muust tegurist tingituna jäi osalejate hulk sel korral tagasihoidlikuks," ütles Sprenk. Ta lisas, et tagasiside algatusele oli positiivne, mis julgustab ettevõtmisega igal juhul jätkama.

Järgmisel laupäeval on festivali teema: meheks olemine. Kavas on sel aastal kõneainet tekitanud filmid “Võta või jäta” ja “Skandinaavia vaikus”.

Pühapäeval on aga filmi "Tõde ja õigus" režissööri Tanel Toomi õhtu. Näeb tema loodud linateoseid “Pihtimus” ja “Tõde ja õigus”.

Karl Andreas Sprenk sõnas, et laupäeval on oodata külla ka "Võta ja jäta" peaosalist Reimo Sagorit ning pühapäeval filmi “Tõde ja õigus” Andrese osatäitjat, Endla teatri näitlejat Priit Loogi, kellega on plaanis avada filmi valmimise telgitaguseid.