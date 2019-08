Galerii: Vaata, need on tänavused kauni kodu konkursi võitjad   

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu komisjon valib igal aastal maakonna kaunimate kodude hulgast välja need kellele Eesti taasiseseisvumispäeva paiku annab president üle tunnustuse. Sellel aastal saavutasid tunnustuse need kodud -

Üks punastest tellistest maja kõrgub Aseris kauni koduaia ees. See on perekond Varinurme kodu savilinnas, kus segapuude salu tekitab seina, mille taga peidab õu kaunist haljastust. Sealses aias on palju avarust, mõnusad puhkenurgad upuvad puudesse, põõsastesse, lilledesse.

Maja, kus kunagi elasid loomad on hubane eramu, kus kaunis terass lopsakas rohelusega. Perekond Varinurme lemmikud on rododendronid, milliseid leidub kõikjal aias.

Tapa linnas on üks valge maja suure aiaga, kus looklevad lainetena lille- ja taimepeenrad. Nii maja- kui aiakujunduses õhkub mereteema, mida silm näeb ka aiamajas, mille väikeseid detaile on pikitud peenardes ja mängumajas. Kolme väikese lapse fantaasiamaailma loomisele on mõeldud - uhkete tornide, kiigede ja liumäe varjus toimetavad laste lemmikud linnakanad. Unustatud ei ole ka pere suurimaid ja vanemaid, aeda on mahutatud teismelisele majake, pererahvale saun, mis samuti on ümbritsetud uhkete taimedega. Oskuslikult on vanade õunapuude alla ja vahele ehitatud ka aiamaja. Kogu aiakujundust aitab siin kodus rõhutada tihe ning hästi hooldatud muru.