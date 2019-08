Elamumaa tehingute arv maakonnas kasvas aastaga märkimisväärselt

2018. aastal kasvas hoonestamata elamumaa tehinguaktiivsus neljas maakonnas: Harju, Hiiu, Lääne ja Lääne-Viru maakonnas. Ülejäänud maakondades on aktiivsus aastases võrdluses langenud.

Kokku tehti Eestis 35 tehingut vähem kui 2017. aastal. Tehingute arv kasvas enim Harjumaal, kus tehti aasta varasemaga võrreldes 59 tehingut enam, ning Hiiu maakonnas, kus tehingute arv tõusis aastaga 24 võrra. Lääne-Viru maakonnas tehti 2018. aastal 113 tehingut, mida on aasta varasemaga võrreldes 21 rohkem. Aktiivsus langes aga enim Tartu ja Saare maakonnas.

"Kuna 2017. aasta oli kinnisvaraturul väga aktiivne aasta, seda ka hoonestamata elamumaa sektoris, on ootuspärane, et turumahud nii tehingute koguarvu kui ka väärtuse osas peale taolist aktiivsuse kasvu mõneks ajaks stabiliseeruvad," ütles maaameti kinnisvarahindamise osakonna peaspetsialist Johannes Nõupuu pressiteate vahendusel.

Tehingute koguväärtus on kasvanud kaheksas maakonnas: Hiiu, Ida-Viru, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Valga ja Viljandi maakonnas. Teistes maakondades on rahalist kapitali kaasatud vähem kui aasta tagasi. Lääne-Virumaal tehti mullu 1,29 miljoni euro eest elamumaa tehinguid, mida on 340 000 euro võrra tunamullusest rohkem.