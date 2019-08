Võsu sadamat plaanitakse ehitada kaks korda suuremaks

Praegu on Võsu sadamas ruumi umbes poolesajale alusele ning detailplaneeringu kohaselt saaks sadam ligikaudu poole suuremaks. Samuti kavandatakse rajada sadamatööks vajalikke hooneid.

Lisaks planeeritakse muuta kütusemahuti asukohta, et oleks võimalik suuremaid aluseid ka tankida – praegune tankuri asukoht seda ei võimaldaks.

Haljala volikogu ning MTÜ Võsu Sadam juhatuse liikme Urmas Osila sõnutsi saaksid sadamasse ehitusjärgselt tulla kuni 2,4-meetrise süvisega purjekad. "Kui see projekt realiseeruks, siis ilmselt suudaks sadam olla peaaegu isemajandav," märkis Osila planeeringut tutvustades.

Praegu on olukord Osila sõnutsi selline, et sadamakapten saab valida, kes sadamasse kohad saavad. "Täna vabu kohti ei ole. Seal ei ole mingit küsimust," kinnitas ta, et sadamakohtade täitmisega muresid ei tekiks.