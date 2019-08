Lühidalt: noorukiikka jõudvad õpilased tunnistasid, et nad on kehaliselt vähem aktiivsed, neil on keskendumisraskusi ja õpivõime on kahanenud. Selle taga nähakse võimlemisõpetajate vale käitumist. Suuresti.

Uuringus osales 28 kehalise kasvatuse õpetajat ja 3870 õpilast. Miks testiti just selle aine õpetajaid, miks oli töö eesmärk kujundada just nende paindlikkust, seda otsesõnu pole öeldud, aga aimata võib. Õpetaja hirmutavat ja kontrollivat käitumist mäletan mina – ja mu tuttavad – just võimlemistundidest. Aga uuele miksile – miks see nii on – ma vastust ei tea. Meeles on jäikus, alandamine ja ükskõiksus. Aeg on läinud, aga probleem näikse püsivat.