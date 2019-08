President tunnustas kolme Lääne-Virumaa koduaeda

“Oleme selle tunnustuse eest sõnatud – sõna otseses mõttes,” ütles Angela Pilt, kelle Tapa linnas asuv kodu sai kauni kodu tiitli. “Me pole oma aeda teinud konkursside jaoks, ikka puhtalt enda jaoks. Aga kui spetsialistid tulevad seda hindama ja leiavad, et on ilus ja hästi tehtud, siis see tähendab tunnustust.”