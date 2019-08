Viljakasvataja rõõmustab, kurgi-tomatikasvataja mitte

Juulis ei julgenud viljakasvatajad saagikust prognoosida, kartes seda ära sõnuda. OÜ Voore Farm omanik Indrek Klammer ütles, et viljakoristus hakkab nüüd lõpule jõudma. Äriühingul on taliraps juba üleval. Saaginumbrid näitavad, et hektari pealt saadi neli tonni kuiva rapsi. Klammeri sõnul võib mõnes piirkonnas talirapsi saak jääda kolme, mõnes ka viie tonni kanti. Küll aga saavutati 2015. aastal saagikus kuus tonni hektarilt, mis toona oli isegi maailmarekord, kuid tehnilistel põhjustel ei saanud seda vormistada.