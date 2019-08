Neeme-Jaak Paap: “Võlla löömine ei anna midagi”

Paar nädalat tagasi ühel väga vihmasel pärastlõunal nähti kõrvuni märgi ja poriseid linnaametnikke linna uuel lennuväljal kive tassimas. Irvhambad tegid kiiresti järelduse: otsekoheste tegude ja ütlemistega tuntud abilinnapea Paap “karistab” oma alluvaid Moonakülas tekkinud jamade eest.

Tundub, et Rakvere linn korraldas keset hapukurgihooaega kena skandaali, mida ei ­poliitikud ega ajakirjandus saa lasta raisku minna. Mis valesti läks, et iseenesest kena ettevõtmine – Moonaküla tänavavõrgu renoveerimine – nii kurikuulsaks sai, et seda käiakse lausa turismiobjektina vaatamas?