Advokaadibüroo andis Moonaküla teedeehitusele karmi hinnangu

Nimelt leiab ta, et projekteerija esitas Rakvere linnavalitsusele ilmselgete puudustega projektid, linnavalitsuse koostöö projekteerijaga ning projektide ülevaatamine on olnud puudulik, ehitusloamenetluses ei ole järgitud puudutatud isikute kaasamise nõudeid ja ehitusjärelevalve on projektide nõuetekohasust kontrollinud ebapiisavalt.