Spordisaalid läbivad uuenduskuuri

Vahetult enne kooliaasta algust on mitmes omavalitsuses spordihoonete saalid läbinud uuenduskuuri. Haljala valla spordijuht Avo Seidelberg kõneles, et Haljala spordihoone saali põrand sai põhjalikult taastatud: lihvitud, värvitud ja lakitud. Viimane kiht lakki pannakse peale täna ja saal on kasutatav järgmisel nädalal.