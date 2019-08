Tapal lõppes Karja tänava rekonstrueerimine

Esimene lõik Ambla maanteest kuni raudteeharuni valmis mullu suvel, tänavu korrastati 635 meetri pikkune tänavalõik raudteeülesõidust kuni Tapa kaubajaamani. Rajati uus teealus, sõidutee sai uue katte, ehitati valmis mahasõidud kinnistutele, lahendati sademevete ärajuhtimine ning paigaldati tänavavalgustus. Rekonstrueerimistööd tegi Tallinna Teede AS ja need läksid omavalitsusele maksma 265 253 eurot.

“Tapa vallas on suurenenud püsikulud, näiteks spordikooli loomine tekitab ühe neist. Peame jälgima, et vald saaks jätkusuutlikult tegutseda. Unistustega tuleb mõnikord piiri pidada. Samuti on paari viimase aastaga suurenenud investeeringutele kuluvad summad, need pole enam sel tasemel, nagu mõned aastad tagasi kehtivat eelarvestrateegiat koostades.”