Aseri kooli uus nägu on kui kingitus

Aseri kooli direktor Eha Polluks avab kooli läänetiivas tühja klassi ukse ja viipab käega – siia tuleb poiste unelmate tööõpetusklass, kõrvale ruum ainele, mille nimetus on eesti keel teise keelena. Värske ilmega õppehoones levib värvilõhna, õppematerjalid on kokku seatud ja ootavad riiulitesse panekut. Päevi on kooliaasta alguseni jäänud vaid ühe käe sõrmede jagu, aga muret see ei tee.

“Õpetajad ütlesid, et nad on valmis vajadusel laupäeval tööle tulema. Nad ütlesid, et ära muretse, kui vaja, ööbime koolimajas,” sõnas Polluks muiates. Seda pole siiski vaja. Toolid-lauad on neil päevil tulemas ja koolijuht on rahulik.