Keskkonnahariduse esimene infopäev toimub täna Rakveres

"Eestis on terve rida keskkonnaharidusse panustajaid, mitteformaalse hariduse pakkujaid, kes aitavad omalt poolt täiendada traditsioonilist õppetööd temaatiliste väljasõitude, ekspositsioonide ja muude ettevõtmistega. Sageli on noorte keskkonnateadmised head, ent millegipärast ei rakendata neid teadmisi päris elus. Seetõttu soovimegi pakkuda keskkonnahariduslikke tegevusi, kus on ühendatud nii teadmised, igapäevaelu kui ka meid ümbritsev keskkond," ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.