Galerii: hariduse päev tõi tarkust koguma sajad õpetajad  

Vaimulik Annika Laats arutles õpetajatega selle üle, kuidas anda lapsele vaimset esmaabi, mille oskust peaks tarkusena õpetatama läbi kooliaastate. Tema sõnutsi peab see olema terviklik käsitlus mõistmisega, et elame maailmas, kus on ka kannatusi. "Peame rääkima lastega surmast, leinast. See annab võimaluse neist teemadest läbi tulla. Läbielatuna saab neist lootust. Need panevad mõtlema, kust leian uue rõõmu," ütles Laats.