Aasta lasteaiaõpetajaks nomineeriti Heidi Jakobson Rakvere Kauri lasteaiast

25 aastat lasteaias töötanud Heidi Jakobson ütles kõrge tunnustuse kohta: "See oli selline reaktsioon, et juhuu, täitsa äge." Jakobson ütles, et ta mõistis haridusministeeriumi vastuvõtul, et see on suur tunnustus. "See on tase, Eesti peale on nomineeritud kolm õpetajat. Mind seadsid üles lapsevanemad, see on üllatus. Tore, et nad toetavad ja märkavad," sõnas Jakobson.