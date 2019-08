Esitati avaldus Marko Tormile umbusalduse avaldamise algatamiseks

Samuti mainis umbusalduse avalduse koostamist eest vedanud Jaadla, et selle asemel, et asuda olukorda lahendama, sai Jaadla linnapealt läbi telefoni pragada, sest julges abi paluda linnaametnikelt Moonaküla-teemalise info levitamisel.

Rakvere linnavolikokku kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad Kelly Konetski-Ramul ja Velvo Väli, andsid oma allkirjad Rakvere linnapea Marko Tormi umbusaldusavaldusele, põhjendasid oma otust sellega, et linnapea on pea kahe aasta jooksul korduvalt ignoreerinud koostööd nii Rakvere volikogu kui linna teiste sihtgruppidega.

"Viimaseks ilmekaks näiteks Marko Tormi koostöövõimetusest on kurikuulus kõnniteede ehituprojekt Moonakülas," ütles Konetski-Ramul. "Üks halvasti läinud projekt, mille juures on tehtud küll ilmselgeid vigu, oleks andestatav. Aga kindlasti ei ole mõistetav ega aktsepteeritav olukord, kus linnapea küsib volikogult alles pärast ehitustööde algust nõusolekut miljonilise projekti rahastamiseks. See on põhimõtteliselt vale hoiak."