Spordikoolis algab 74. õppeaasta

Linnakoolina asutatud spordikool tegutses 1970.–1980. aastatel maakonnakoolina. Aegade jooksul on koolis olnud pea 20 väga erinevat õppeainet. Rakvere spordikooli alade nimekirjas on näiteks olnud kiiruisutamine, slaalom, ilu- ja sportvõimlemine, laskmine, male. 1991. aastast taas Rakvere spordikoolina tegutsema hakanud õppeasutuses antakse spordiõpet nendel aladel, mille jaoks on linnal olemas spordibaasid.